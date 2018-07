Reynaldo Gianecchini ganha festa para comemorar cinco anos sem câncer

Ator recebeu festa surpresa para comemorar cinco anos sem câncer. Foto: Reprodução/Instagram

O elenco da novela A Lei do Amor preparou uma baita surpresa para Reynaldo Gianecchini: uma festa para comemorar os cinco anos da cura do câncer do ator durante o intervalo das filmagens.

Claudia Raia foi uma das presentes na festa, e postou um registro do momento em seu Instagram. "Cinco anos de cura do meu amado Giane! Parabéns, você merece", escreveu na legenda.

Em 2011, Gianecchini foi diagnosticado com um linfoma não-Hodgkin e, em 2012, recebeu um transplante e foi curado.