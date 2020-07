Reynaldo Gianecchini aparece com o cabelo grisalho e chama atenção de fãs; confira

O ator Reynaldo Gianecchini Foto: Instagram/@reynaldogianecchini

Nesta quarentena por causa da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas têm cuidado de seus próprios cabelos. Seja cortando, pintando ou deixando as madeixas crescerem naturalmente, sem produtos químicos. E muitas personalidades entraram no mesmo ritmo.

Alguns exemplos foram os dos atores Fábio Assunção e Bárbara Borges, que decidiram raspar os cabelos.

Já Ana Furtado tingiu o cabelo sozinha e compartilhou o resultado, passo a passo, nas redes sociais.

Klara Castanho resolveu deixar a cor natural aparecer.

Nesta quarta-feira, 22, foi a vez de Reynaldo Gianecchini aparecer com com as madeixas brancas.

O ator decidiu publicar uma foto no Instagram, sem legenda, em que aparece grisalho.

Vários amigos comentaram a imagem, como a atriz Débora Secco, e as apresentadoras Adriane Galisteu e Ana Maria Braga, que rasgou elogio: “Lindão!”, escreveu a titular do Mais Você. Tatá Werneck não perdeu a oportunidade: "Já peguei". Confira.