Retrospectiva 2020: relembre os casais que se separaram neste ano

Mayra Cardi anunciou separação de Arthur Aguiar no início de maio deste ano Foto: Instagram/@arthuraguiar

Este ano de pandemia foi marcado por um aumento nos registros de separação de casais. Entre maio e julho deste ano, os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54%, segundo levantamento do Colégio Notarial do Brasil (CNB/CF).

Esse impacto da quarentena pôde ser observado na separação de casais artistas e personalidades públicas não só no primeiro semestre de 2020, como também na segunda metade do ano, principalmente no mês de outubro.

Em 29 de abril, os fãs de Luísa Sonza e Whindersson Nunes foram surpreendidos com o anúncio de divórcio do casal, que estava junto há dois anos. “Existe um momento que é preciso parar para não estragar o que foi realmente tão lindo”, escreveram os dois em publicações no Instagram.

Porém, essa separação gerou muita repercussão na internet e diversos usuários acusaram a artista de trair o comediante com Vitão, cantor que lançou com Luísa o clipe da música Flores, dois meses depois da separação, e com quem a cantora assumiu um relacionamento em setembro.

Outro casal que teve um término conturbado foi Mayra Cardi e Arthur Aguiar. A influenciadora compartilhou um vídeo em 3 de maio afirmando que sofreu um relacionamento abusivo e que foi traída diversas vezes - o que foi confirmado pelo ator, também em vídeo no Instagram.

Depois da repercussão, Mayra contou em publicação na rede social, em 20 de agosto, que perdoou o pai de sua filha Sophia, 3 anos, e que ambos convivem em paz. “O pedido dele de perdão, apesar de tardio finalmente chegou, e só ele pode acalmar toda minha dor (...) E mais que ele está perdoado sou eu me perdoar por ter entregado tanto assim minha vida nas mãos de qualquer um que não fosse eu mesma”, escreveu.

Luan Santana e Jade Magalhães e Gusttavo Lima e Andressa Suita também surpreenderam os fãs ao anunciar o fim do relacionamento. Enquanto Luan e Jade compartilharam homenagens um para o outro no Instagram, em 19 de outubro, Andressa revelou que não esperava o término com Gustavo, no início do mesmo mês.

Em comunicado no dia 9 de outubro, Gustavo afirmou que, depois de cinco anos de casamento, a separação foi resultado de “um desgaste normal da relação”. Já a modelo disse, em stories no dia 13, que “fui comunicada que não dava mais para a gente continuar como um casal (...) Sem abertura para salvar o nosso casamento (...) O que me restou foi aceitar. Não que eu esteja de acordo, mas eu não tive outra escolha".

