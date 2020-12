‘Retrospectiva 2020’: Personalidades que se casaram no ano

Gretchen e Fábio Assunção foram algumas das personalidades que decidiram casar em 2020. Confira quem mais oficializou união neste ano. Foto: Instagram/@mariagretchen/@fabioassuncaooficial

A pandemia do novo coronavírus fez com que muitas pessoas adiassem planos, inclusive de matrimônio. Diversas cerimônias, que há anos estavam sendo planejadas, tiveram de ser canceladas. E, com personalidades, não foi diferente.

O primeiro casamento de repercussão do ano foi o da irmã da influenciadora digital, Gabriela Pugliesi, e a celebração gerou polêmica. Isso porque foi nessa festa que muitos artistas contraíram o novo coronavírus, ainda no início da pandemia. A cantora Preta Gil, por exemplo, que cantou no casamento, pegou covid-19 e teve de ficar em isolamento social para se tratar em casa. Outros convidados também ficaram doentes. A celebração ocorreu no início de março, quando as pessoas ainda não tinham ideia de quanto tempo iria durar a pandemia da covid-19.

Mas há quem tenha decidido oficializar a união em 2020. Foi o caso da princesa britânica Beatrice, que se casou em julho com o italiano Edoardo Mapelli Mozzi, em uma cerimônia íntima na Royal Chapel of All Saints, em Windsor. Ela é a filha mais velha do príncipe Andrew e de Sarah Ferguson, duque e duquesa de York.

No Brasil, em setembro, Gretchen se casou com o namoroado Esdras de Souza em Belém, no Pará. A cerimônia, para cem convidados, teve direito a totens de álcool gel espalhados pelo local. No casamento de Fábio Assunção com a advogada Ana Verena, em outubro, a celebração foi mais íntima, apenas com a presença de familiares, que fizeram teste para covid-19.

A última união do ano foi a do apresentador João Kleber com Mara Ferraz, que decidiram fazer uma festa durante a pandemia do coronavírus. “Vamos fazer um casamento dentro das normas que estamos vivendo hoje, com toda a segurança por causa da pandemia. Escolhemos a casa da Mara, em Piracicaba, e a cerimônia será ao ar livre”, alegou João Kleber.

A reportagem do Estadão elencou os casamentos de personalidades em 2020. Confira algumas das principais celebrações do ano.

