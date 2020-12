'Retrospectiva 2020': Confira personalidades que tiveram filhos

A apresentadora Giovanna Ewbank e a atriz Giselle Itié estão entre as personalidades que tiveram filhos em 2020 Foto: Instagram/@gioewbank/ @gitie

O ano de 2020 não foi fácil para ninguém. E para aqueles que engravidaram em meio à pandemia do novo coronavírus, a situação foi ainda mais tensa. Ter um filho enquanto todos estão cumprindo isolamento social e evitando frequentar hospitais parecia desafiador.

Algumas personalidades acompanharam o nascimento do filho semanas antes do início da pandemia, quando ninguém esperava que a quarentena durasse tanto tempo. Foi o caso de Felipe Simas, que acompanhou o nascimento do terceiro filho, Vicente, no dia 20 de fevereiro, fruto do relacionamento com Mariana Uhlmann. Menos de dois meses depois, o ator foi diagnosticado com covid-19 e teve de ficar afastado da família.

Giselle Itié também deu à luz o primeiro filho, Pedro Luna, em março deste ano. A atriz, além de compartilhar as dificuldades em relação ao início da maternidade após o parto, escrevia sobre as impressões em relação ao isolamento social e a covid-19. “Só muito amor pelo meu filho para não enlouquecer com o combo puerpério mais coronavírus”, desabafou na rede social.

Outro casal que surpreendeu a todos com a chegada de um outro filho foi Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Após alguns anos de adoção de Titi e Bless, o casal foi presenteado com a gravidez da apresentadora e a chegada do pequeno Zyan. “A família cresceu! Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo", disse Giovanna na ocasião.

Algumas surpresas surgiram no caminho, como o nascimento do filho de Alok, que ocorreu antes do previsto. Raika, filha do DJ com Romana Novaes, nasceu de parto prematuro, pois a mãe contraiu covid-19.

Confira, na nossa retrospectiva 2020, as personalidades que tiveram filhos em 2020.

