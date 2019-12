Retrospectiva 2019: personalidades que se separaram neste ano

Mas antes de se envolver com Pedro Scooby, Anitta teve um relacionamento mais sério com Thiago Magalhães. A cantora havia anunciado o namoro em julho de 2017; em outubro do mesmo ano, eles realizaram uma cerimônia na Amazônia e, no mês seguinte, assinaram um contrato de união estável. Em setembro de 2019, a assessoria de imprensa da cantora confirmou que não estavam mais juntos.

Foto: Instagram/@Anitta