Retrospectiva 2019: confira artistas que tiveram filhos neste ano

Confira as personalidades do Brasil e do mundo que tiveram filhos em 2019. Foto: Instagram/@patriciaabravanel/claudialeitte/tatawerneck

O ano de 2019 por marcado pelo nascimento de bebês de diversos artistas e personalidades no Brasil e no mundo.

Teve muita gente que se tornou mãe e pai de ‘primeira viagem’.

Em maio, Meghan Markle e o príncipe Harry, duques de Sussex, se tornaram pais pela primeira vez com o nascimento do pequeno Archie.

No Brasil, no segundo semestre, o casal de atores Tatá Werneck e Rafael Vitti vibraram com a chegada de Clara Maria.

Porém, outros casais mais experientes se animaram com a ampliação da família, como os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, que estão no terceiro, ou até Pedro Bial e Maria Prata, que comemoraram a chegada do quinto filho.

Relembre os nascimentos mais marcantes do ano na nossa retrospectiva 2019: