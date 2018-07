Restaurante oferece comida de graça a Liam Neeson para chamar sua atenção

Ator foi até o estabelecimento e tirou uma foto com os funcionários Foto: REUTERS/Suzanne Plunkett

Ao saber que Liam Neeson estava gravando cenas do filme Hard Powder, previsto para 2018, em Vancouver, um restaurante local colocou uma placa em frente ao estabelecimento: "Liam Neeson, coma aqui de graça".

De acordo com o BuzzFeed Canada, vários funcionários do Big Star Sandwich são fãs do ator e, por isso, decidiram tentar chamar sua atenção.

Deu certo! Neeson foi ao Big Star Sandwich e, apesar de não ter comido nada, tirou uma foto com os funcionários do local.