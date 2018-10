Restaurante de Robert de Niro é esvaziado após ameaça de bomba

Restaurante de Robert de NIro. Foto: Divulgação/ Tribeca Grill

O restaurante do ator Robert de Niro, em Nova York, teve de ser esvaziado nesta quinta-feira, 25, depois que um pacote suspeito foi encontrado. As informações são do Metro Uk.

É a mais recente ameaça de bomba nos Estados Unidos, após os pacotes enviados ao ex-presidente americano Barack Obama, a senadora Hillary Clinton e aos estúdios da emissora de TV CNN. O dispositivo encontrado é semelhante aos que foram descobertos nesta quarta, 24, de acordo com reportagens locais.

Robert de Niro é um crítico liberal de Donald Trump e sempre menciona o atual presidente americano em discursos públicos ou entrevistas. Em maio, o ator disse que, se Trump entrasse em um dos restaurantes dele, sairia do local. No mês seguinte, o presidente criticou a inteligência do ator e sugeriu que ficou ‘abestalhado’ pelos golpes de boxe que recebeu durante as filmagens de Touro Indomável, filme dos anos 1980. As encomendas suspeitas foram interceptadas antes de atingir o destinatário, segundo o FBI.

O Tribeca Grill é um restaurante que fica na cidade de Nova York e pertence ao ator Robert De Niro e seus amigos Drew Nieporent e Lou Diamond Phillips. O local foi fundado em 1990 em um dos mais tradicionais bairros da cidade, Tribeca, onde de Niro morou. O restaurante é tipicamente americano e comandado pelo chef Stephen Lewandowski.

A repórter da rede CBS Nancy Lane fez o registro da atuação da polícia nesta quinta-feira, no perfil oficial dela no Twitter.