Residência de Hilary Duff em Beverly Hills é roubada

A residência da atriz Hilary Duff em Beverly Hills foi assaltada na última semana. Foto: Reuters / Danny Moloshok

O site TMZ relata que a casa da atriz Hilary Duff, localizada em Beverly Hills, foi assaltada na última quarta-feira, 19.

A atriz não estava em casa no momento do assalto, pois está de férias no Canadá com a família. A polícia investiga o caso e acredita que as postagens nas redes sociais mostrando as férias tenham incentivado os ladrões a partir para o assalto, já que a residência estaria vazia.

Os ladrões conseguiram entrar na casa sem disparar os alarmes e descobriram o local em que Duff guardava suas joias. Não é certo o quanto foi levado porque a atriz ainda não se apresentou à polícia para prestar depoimento, mas o prejuízo deve ficar em centenas de milhares de dólares, afirma o TMZ.