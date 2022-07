Repórteres da TV Globo se casam no Rio de Janeiro em grande festa

No último sábado, 2, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, ambos repórteres da Globo, se casaram no Rio de Janeiro. Foto: Adriana Carolina

No último sábado, 2, os repórteres da TV Globo, Erick Rianelli e Pedro Figueiredo, se casaram no Rio de Janeiro. Os dois jornalistas ficaram noivos na Argentina e se casaram no civil em 2018.

Em 2020, o casal viralizou nas redes sociais após Erick mandar uma mensagem apaixonada para o marido e colega de emissora durante a transmissão de uma reportagem no Bom Dia Rio. Eles se conheceram em 2014, nos bastidores do telejornal da emissora.

Nos Stories, eles compartilharam alguns registros dos amigos e familiares que aproveitaram a festa.

Nos Stories, amigos e familiares de Erick Rianelli e Pedro Figueiredo compartilharam alguns registros da cerimônia e festa. Foto: Instagram/Stories/@pedfig

Dias antes da cerimônia, Pedro Figueiredo compartilhou uma foto ao lado de Ercik Rianelli e se declarou: "Muito orgulho de ser quem sou e da família que formamos juntos".