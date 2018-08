Repórter ‘surta’ após entrevistar Ricky Martin e o cantor ouve tudo

Uma repórter 'surtou' após entrevistar Ricky Martin e o cantor ouviu tudo Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A repórter norte-americana Ana Beleval, da emissora WGN, de Chicago, ‘surtou’ após fazer uma pergunta para o cantor Ricky Martin, que estava sendo entrevistado ao vivo pela emissora para promover a série American Crime Story: Versace. O que Ana não sabia era que eles deixaram o link aberto e o cantor ouviu tudo.

Após perguntar sobre como Ricky Martin está ajudando a reconstrução de Porto Rico por conta da passagem do furacão Maria, a repórter ficou com os olhos cheios de lágrimas e começou a pular de felicidade. “Ela ameaçou me matar se eu não deixasse ela participar desta entrevista”, brincou um dos âncoras enquanto o cantor ouvia tudo.

“Eu enlouqueci pra cima do Dean Richards [o repórter de entretenimento da emissora] porque vocês precisam entender, quando você é parte de uma minoria não existem muitos exemplos para se inspirar na mídia e aí aparece um Ricky Martin, que viaja pelo mundo, e é algo bom ligado a Porto Rico, meu Deus, você se sente próximo dele”, desabafou a repórter.

“Estou amando o que estou ouvindo”, riu Ricky Martin. Quando a repórter percebeu que o cantor ainda está ouvindo tudo ela morre de vergonha. “Vou me matar”, diz Ana e Martin responde: “por favor, não faça isso, não quero me envolver em mais um crime americano”, fazendo piada com o nome da série que estava promovendo.

Veja abaixo o momento.