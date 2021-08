Repórter dá salto mortal ao vivo, impressiona colegas e viraliza; assista

O repórter Diego Haidar surpreende ao fazer exercício de solo ao vivo no RJ1 Foto: Reprodução / Rede Globo

O repórter da Rede Globo Diego Haidar foi inspirado pelos grandes feitos de Rebeca Andrade na ginástica artística da Olimpíada 2020 Tóquio e deu um salto mortal ao vivo, surpreendendo as colegas do RJ1. O vídeo viralizou na internet.

Diego foi ao Centro de Treinamento do Flamengo para conversar com colegas da medalhista olímpica e, para encerrar a matéria, resolveu fazer um exercício de solo.

“Eu tenho uma surpresa para vocês. Eu treinei ginástica num breve período da minha adolescência e eu achei que não sabia mais nada. Mas o professor Ângelo Sabino me ajudou a descobrir que eu sei alguma coisinha ainda”, disse ele. Em seguida, se posicionou no canto do tablado e correu para dar três piruetas.

“Foi um mortal para trás grupado. Que fique como um incentivo ao esporte. E eu dedico à Rebeca”, declarou. “É tipo andar de bicicleta fazer mortal, quase igual! Só que precisa estar com o corpo em dia.”

A âncora do jornal Mariana Gross improvisou um cartaz para dar nota 10 à Diego. “Eu não estou acreditando, pior que é ele mesmo! É o Diego Haidar de verdade! Olha a altura que ele foi”, comemorou. A repórter Priscila Chagas também ficou surpresa.

Os internautas foram à loucura e o vídeo viralizou. Até o Time Brasil prometeu uma vaga para Diego na Olimpíadas de Paris 2024 se ele fizer um duplo twist carpado.

Se fizer um duplo twist carpado, @diegohaidar, a vaga pra Paris 2024 é tua! pic.twitter.com/wziGQ2GtHf — Time Brasil (@timebrasil) August 3, 2021