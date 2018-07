Repórter da Globo é agredido enquanto fazia reportagem na Rússia

Andre Gallindo, jornalista esportivo da TV Globo. Foto: Twitter/@andregallindo

O repórter da Globo André Gallindo foi agredido nos arredores do Estádio de Samara, na Rússia, enquanto fazia reportagem após a vitória do Brasil sobre o México por dois a zero nas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo relatos nas redes sociais, dois torcedores abordaram Gallindo e jogaram um copo de cerveja no repórter.

Tudo começou quando um torcedor, vestindo camisa do Flamengo, atrapalhou a gravação que ele fazia na área externa do estádio. Ao se aproximar para tentar resolver a situação, Gallindo levou um banho de cerveja. Outro torcedor foi mais agressivo e também empurrou o jornalista.

“Você me agrediu fisicamente”, diz Gallindo aos torcedores após a discussão, que estavam tentando apaziguar a situação. Os seguranças do estádio apartaram a briga, mas não detiveram os agressores. Nas redes sociais, o repórter não se manifestou diretamente sobre o assunto e usuários mostraram solidariedade ao repórter da Globo.

Veja abaixo o vídeo da discussão.