Reparou bem? Presente de Marquezine para Neymar vira piada nas redes sociais

Meias de Neymar foram presente da namorada, Bruna Marquezine Foto: Fotomontagem: FABIO MOTTA/ESTADÃO / REUTERS/Albert Gea

Na última terça-feira, 21, em suas histórias do Instagram, Neymar mostrou um presente que ganhou e agradeceu "thanks, mozão", o que deu a entender que foi Bruna Marquezine, sua namorada, quem escolheu o par de meias que ele usava.

As meias já eram esquisitas - verdes com estampas - sem reparar direito. Tudo ficou ainda mais engraçado com os detalhes em evidência: a tal estampa são cachorros fazendo sexo.

Repare bem na estampa:

Reparou bem nas meias do jogador? Foto: Reprodução Histórias Intagram/ https://www.instagram.com/neymarjr/

Obviamente, os fãs do casal foram à loucura nas redes sociais. Algumas pessoas até disseram que ganhar meias de cães transando é um objetivo de relacionamento ideal. Veja as reações:

A meia do neymar é mais "sexualmente ativa" do que minha vida pic.twitter.com/UysN4y0fji — ?at?a??? (@MdAMacedo) 22 de fevereiro de 2017

Até os cachorros da meia do Neymar se dão bem e vc nada pic.twitter.com/tdprN9RKG0 — Macyjuana (@FuMacy) 22 de fevereiro de 2017

TÔ BERRANDO COM ESSA MEIA QUE A BRUNA DEU PRO NEYMAR KKKKKKKKK pic.twitter.com/Gi337LmE37 — Ray (@mymundobm) 21 de fevereiro de 2017

Neymar exibindo a bela meia de cachorros metendo que ganhou da namorada. Relationship goals. pic.twitter.com/9MzKbUrYJy — Walter Paneque (@wpaneque) 21 de fevereiro de 2017