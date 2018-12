Renato Aragão reencontra amigos de faculdade após 57 anos

Jacaré tornou-se integrante da 'Turma do Didi' após fazer sucesso com o grupo de pagode É o Tchan, mas não emplacou outros trabalhos na TV longe de Renato Aragão. Mudou-se para o Canadá em 2016 e, desde então, aproveita a vida ao lado da família no país norte-americano. Curiosamente, em 2017, brasileiros 'descobriram' uma participação sua como figurante no seriado 'No Tomorrow' (relembre aqui).







Foto: Instagram / @pretojack