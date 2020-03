Renata Vasconcellos compartilha foto com irmã gêmea e internautas reagem

A jornalista Renata Vasconcellos, apresentadora do 'Jornal Nacional'. Foto: Instagram/@renatavasconcellosoficial

A apresentadora do Jornal Nacional, da TV Globo, Renata Vasconcellos, publicou uma foto nas redes sociais com a irmã e surpreendeu os seguidores.

A imagem foi compartilhada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Renata aparece acompanhada da mãe e de Lanza Mazza, a gêmea.

No Instagram, os seguidores da jornalista não resistiram. “Não dá para saber quem é quem”, escreveu um internauta. ‘Qual é você, Renata?”, questionou outro. Todos ficaram impressionados com a semelhança entre as irmãs.