Renata Ceribelli mostra vídeo de amiga cantando 'Parabéns' em sua janela

Renata Ceribelli Foto: João Cotta ; Globo / Divulgação

A apresentadora Renata Ceribelli, do Fantástico, da Globo, comemora seu aniversário de 55 anos nesta terça-feira, 7. Em seu Instagram, ela compartilhou um momento inusitado de parabenização por conta da pandemia do novo coronavírus.

"Fazer aniversário na quarentena está me trazendo manifestações surpreendentes de carinho! Como esta do vídeo, onde minha amiga canta Parabéns e me oferece flores debaixo da minha janela. Como não me emocionar?", escreveu.

Assista ao vídeo postado por Renata Ceribelli abaixo: