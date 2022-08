Renata Brás é uma das indicadas ao Prêmio Bibi Ferreira

Atriz foi indicada por sua atuação em 'Brilho Eterno',estrelado por Reynaldo Gianecchini e Tainá Miller. Foto: Patrícia Magalhães

Renata Brás foi indicada ao prêmio de Teatro Bibi Ferreira, que está em sua nona edição. Sucesso na pele de uma personagem extremamente ciumenta no humorístico A Praça É Nossa, do SBT , a artista está concorrendo na categoria de 'Melhor Atriz Coadjuvante em Peça de Teatro' por sua atuação em Brilho Eterno. Na produção de Jorge Farjalla, ela contracenou com Reynaldo Gianecchini e Tainá Miller.

“Estou muito feliz, é minha primeira indicação a uma grande premiação após 30 anos de carreira. Sinto uma enorme gratidão a todo pessoal da peça, nos tornamos um time. Valeu cada dia de ensaio, cada obstáculo que superamos para entrar em cartaz”, comentou Renata.

Em Brilho Eterno, a atriz e comediante deu vida a duas personagens: a lésbica Valquíria, que vivia um triângulo amoroso com os personagens de Gianecchini e Tainá; e uma senhora de idade. A peça ficou quatro meses em cartaz e foi sucesso de bilheteria na capital paulista no primeiro semestre do ano.

Assim que o trabalho acabou, Renata voltou aos palcos, agora sozinha, no monólogo A Ciumenta, que ficou em cartaz todo mês de julho no Teatro Itália, em São Paulo. A obra foi inspirada em sua personagem da Praça É Nossa, criada por Carlos Alberto de Nóbrega.

Agora a atriz se prepara para um novo projeto nas plataformas de streamings. “Estou louca para contar a novidade para todos vocês, mas ainda não posso", finalizou.

Em Brilho Eterno, Renata Brás atua ao lado de Reynaldo Gianecchini e Tainá Miller. Foto: Priscila Prade

Sobre o Prêmio Bibi Ferreira

O primeiro prêmio exclusivo de teatro musical do Brasil, que leva o nome da grande Diva dos palcos, Bibi Ferreira, foi concebido em 2011, a partir da troca de informações entre a Marcenaria de Cultura com a Broadway League e American Wings, responsáveis pela realização do Prêmio Tony (Nova York – EUA), e a Sociedade Teatral de Londres, responsável pelo Prêmio Olivier (Londres – UK) e desde 2018, passou a celebrar o teatro de prosa.

​A cada ano, o prêmio se fortalece, e vem ajudando a indústria teatral da cidade de São Paulo. O prêmio é considerado pela imprensa e público a mais importante premiação do país.