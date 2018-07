Renata Banhara passa por nova cirurgia e tem pedaço do osso craniano retirado

Renata Banhara luta contra infecção causada por uma bactéria Foto: Armando Favaro/ Estadão

Renata Banhara teve de ser submetida a mais uma cirurgia na última quarta-feira, 24, para tratar a infecção causada por uma bactéria. A modelo enfrenta quadro de saúde complicado desde o começo de maio.

Uma bactéria alojada no dente de Renata desencadeou uma infecção em seu rosto que a fez ser internada no dia 5 de maio. Em um período de 13 dias ela foi submetida a dois procedimentos cirúrgicos para retirada de tecidos infeccionados. No último dia 18 ela teve alta e voltou para sua casa para ficar em repouso.

Contudo, três dias depois, as dores fortes voltaram e ela novamente voltou ao hospital. Informações divulgadas pelo jornal Agora São Paulo dizem que Renata Banhara passou por outra cirurgia na última quarta-feira, 24, dessa vez para retirada de um pedaço do osso craniano.

"A jornada vai ser longa. Vai demorar cerca de 15 meses para eu estar totalmente livre de qualquer reflexo dessa bactéria", contou a modelo.