Renata Banhara corre risco de perder movimentos faciais

A modelo Renata Banhara está internada desde o dia 5 de abril por conta de uma infecção provocada por uma bactéria que estava alojada em seu dente. Em um vídeo publicado no Instagram de um amigo na última segunda-feira, 10, ela afirma que está com dores fortes desde novembro de 2016. Em situação grave, ela já passou por duas cirurgias e está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Fiz canal há seis anos e esse dente fechou, tudo lindo, maravilhoso, sem problema. Esse dente fez um polo de infecção. Só que ele não me deu febre, não deu pus, ele não infeccionou. Ele fez uma infecção sigilosa", explica a modelo. A bactéria, criada pela infecção, contagiou os ossos, de acordo com Renata.

Em seu Instagram, a assessoria de imprensa informou os fãs que Renata está em recuperação e reage bem aos medicamentos, no entanto, não pode receber visitas. "Ela precisa descansar e se acalmar até que os antibióticos comecem a fazer efeito", declarou a assessoria no post.

As bactérias comprometeram os nervos do rosto e da cabeça, por isso "corre-se o risco de Banhara ficar com paralisia facial, perdendo os movimentos adequados da região da sobrancelha".