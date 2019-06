Renata Abravanel, filha de Silvio Santos, faz chá revelação do segundo filho

Momento do chá revelação do filho de Renata Abravanel. Foto: Instagram/@renataabravanel

Renata Abravanel é a filha ‘número seis’ de Silvio Santos, dono do SBT. Aos 32 anos de idade, está grávida do segundo filho, fruto do casamento com o empresário Caio Curado. A primeira, Nina, tem um ano e seis meses.

Neste sábado, 8, a família realizou o chá revelação do bebê, no hotel Jequitimar, propriedade da família Abravanel, no Guarujá, de uma maneira diferente.

No vídeo, compartilhado nas redes sociais, Renata e Caio aparecem abrindo uma caixa com várias bexigas brancas. Os convidados ficaram ansiosos com a espera.

De repente, a pequena Nina aparece com um vestido azul e diversos balões das mesmas cores, mostrando que será a irmã mais velha de um menininho.

Quando o sexo do bebê foi revelado, a família começou a gritar ‘Atos’. Porém, Renata Abravanel foi rápida na resposta: “Não vai chamar Atos, por mais que a torcida esteja grande”, afirmou.

Confira a sequência do chá revelação no perfil oficial de Renata Abravanel no Instagram.