‘Renascendo’, declara Gloria Maria sobre cirurgia no cérebro

A jornalista Gloria Maria com as filhas. Foto: Instagram/@gloriamariareal

Gloria Maria usou as redes sociais neste sábado, 7, para desabafar sobre a recuperação após cirurgia para retirada de uma lesão no cérebro.

“Renascendo! Minhas filhas, minhas bênçãos! O amor delas foi fundamental no milagre de eu estar viva! Me deram, carinho, humor, força e alegria! Ainda um caminho a percorrer, mas em forma”, escreveu.

Gloria Maria também disse que logo estará de volta a apresentação do Globo Repórter, comandando a retrospectiva do ano. Aos internautas, a apresentadora da TV Globo mandou um recado: “Obrigada mais uma vez pela energia linda que vocês me passaram! Por isso também estou bem”.

Em novembro, a jornalista desmaiou em casa, de repente, bateu a cabeça na quina de uma mesa de vidro e se machucou.

"Fui no hospital costurar e os exames para saber a causa do desmaio demonstraram um tumor no meu cérebro que iria me matar silenciosamente a qualquer momento. O tumor formou um edema em volta dele que inflamou e me fez desmaiar", explicou Gloria Maria na ocasião. Após a cirurgia, a jornalista passou a se recuperar em casa.