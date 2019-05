Relembre versões de sucessos internacionais feitas por brasileiros

Paula Fernandes e Luan Santana em divulgação do single 'Juntos', versão de 'Shallow' Foto: Instagram / @Instagram / @paulafernandes

Paula Fernandes e Luan Santana lançaram Juntos, versão brasileira de Shallow, música conhecida na voz de Lady Gaga e Bradley Cooper, no último domingo, 19, que gerou bastante repercussão nas redes sociais, principalmente por conta do refrão "juntos e shallow now".

A música chegou a gerar a hashtag #MorreUmaEstrela e fez com que Paula Fernandes tivesse que explicar o refrão "juntos e shallow now" para o público (confira aqui).

Não é a primeira vez que artistas brasileiros fazem uma versão de uma música estrangeira de sucesso. Nomes como Latino, Sandy e Junior e KLB tiveram entre seus sucessos nas rádios inúmeras versões, por exemplo.

Relembre as 'versões brasileiras' de músicas estrageiras de sucesso abaixo, e compare-as com as originais.

Paula Fernandes e Luan Santana - Juntos | 'versão brasileira' de Lady Gaga e Bradley Cooper - Shallow

Pedro e Thiago - Pra Onde Você For | 'versão brasileira' de The Calling - Wherever You Will Go

Kelly Key - Sou a Barbie Girl | 'versão brasileira' de Aqua - Barbie Girl

KLB - A Dor Desse Amor | 'versão brasileira' de Son By 4 - A Puro Dolor

KLB - Um Anjo | 'versão brasileira' de Robbie Williams - Angels

KLB - Vai Ser Por Nós Dois | 'versão brasileira' de Bee Gees - For Whom The Bell Tolls

Latino - Dança Kuduro | Don Omar - Danza Kuduro

Latino - Festa no Apê | 'versão brasileira' de O-Zone - Dragostea Din Tei

Angélica - Vou de Táxi | 'versão brasileira' de Vanessa Paradis - Joe Le Taxi

Sandy e Junior - Inesquecível | 'versão brasileira' de Laura Pausini - Incancellabile

A música em português também é cantada pela própria Laura Pausini:

Sandy e Junior - Em Cada Sonho | 'versão brasileira' de Céline Dion - My Heart Will Go On [trilha sonora do filme Titanic]

Sandy e Junior - No Fundo do Coração | 'versão brasileira' de Savage Garden - Truly, Madly, Deeply

Rouge - Um Anjo Veio Me Falar | 'versão brasileira' de Jump 5 - Angel In My Heart

Rouge - Ragatanga | 'versão brasileira' de Las Ketchup - The Ketchup Song

Gusttavo Lima - Diz Pra Mim | 'versão brasileira' de Pink - Just Give me a Reason

Skank - Estare Prendido en Tus Dedos | versão em espanhol de The Police - Wrapped Around Your Finger

