Relembre produções estreladas por Tatá Werneck na semana de seu aniversário

Tatá Werneck no 'Lady Night' Foto: Multishow

Atualizada às 15h17 de 12/8/2022

A apresentadora, atriz e comediante Tatá Werneck completou 39 anos na última quinta-feira, 11. Nas redes sociais, muitos famosos fizeram questão de homenageá-la pelo seu aniversário. Com seu jeito divertido e carismático, a artista conquistou os brasileiros e entrou para a lista dos nomes mais reconhecidos do humor no País. Relembre trabalhos importantes da carreira de Tatá em grandes produções que participou.

A artista assumiu seu primeiro grande papel no horário nobre da TV Globo na novela Amor à Vida, de 2013, onde interpretou a divertida Valdirene, uma piriguete cujo único objetivo era atingir fama e riqueza. Foi por meio deste trabalho icônico, que Tatá conseguiu abrir outras portas importantes na sua carreira. Ela também esteve no elenco de Haja Coração e Deus Salve o Rei.

Ao lado do amigo Paulo Gustavo (1978-2021), Tatá Werneck ganhou destaque no humorístico Vai que Cola, entre os anos de 2014 e 2017, no Multishow.

O folhetim I Love Paraisópolis, de 2015 na TV Globo, também contou com a atriz no elenco e, na ocasião, era melhor amiga da personagem de Bruna Marquezine .

Tatá estrelou diversas obras no cinema, incluindo Loucas para Casar e De Pernas pro Ar 2, com Ingrid Guimarães; TOC: Transtornada, Obsessiva e Compulsiva, com Bruno Gagliasso e Vera Holtz; e Uma quase Dupla com Cauã Reymond. Na série Shippados, ela e Eduardo Sterblitch formaram um casal inusitado que vive uma história de amor leve e divertida.

Hoje, a artista se dedica ao programa Lady Night, no Multishow, sendo a primeira comediante mulher a assumir um programa do formato de talk show.

Tatá Werneck nasceu no Rio de Janeiro, é filha caçula da escritora Claudia Werneck com o editor Alberto Arguelhes. A artista é casada desde 2019 com o ator Rafael Vitti. Os dois são pais da pequena Clara Maria, que completa 3 anos em 23 de outubro.