Relembre personalidades que morreram em 2021

Muitos artistas e personalidades morreram ao longo de 2021, alguns em decorrência da pandemia de covid-19 e outros por causa de outras doenças ou acidentes.

Em janeiro, no dia 7, o cantor Genival Lacerda morreu, aos 89 anos, por causa do coronavírus. A pandemia também vitimou ator João Acaiabe, o Tio Barnabé da versão dos anos 2000 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aos 76, em março, e o cantor Agnaldo Timóteo, em abril, aos 84 anos.

No dia 4 de maio, depois de quase dois meses lutando contra a covid-19, o Brasil chorou a morte do humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos de idade. O ator deixou o marido, Thales Bretas, e dois filhos.

Nesta quinta-feira, 12 de agosto, Tarcísio Meira não resistiu as complicações da covid-19. O ator, um dos mais marcantes da história da TV brasileira, morreu aos 85 anos.

O ator Paulo José, de 84 anos, morreu na quarta, 11, vítima de uma pneumonia. Ele foi diagnosticado com Mal de Parkinson há quase duas décadas. Paulo José protagonizou papéis marcantes em novelas da TV Globo, como Por Amor.

Eva Wilma também morreu, em maio, por causa de uma insuficiência respiratória. A atriz havia sido diagnosticada com câncer de ovário.

No mesmo mês, o funkeiro MC Kevin sofreu um acidente ao cair da varanda do 5º andar de um hotel no Rio de Janeiro e não resistiu aos ferimentos. O músico morreu aos 23 anos. Ainda em maio, o ator Leo Rosa, de 37 anos, morreu por causa de um tumor. Em junho, a atriz Mabel Calzolari morreu, aos 21 anos, vítima de uma doença rara.