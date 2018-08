Relembre participações de Michael Jackson em programas de TV e cinema

Feito pela Disney, o curta foi dirigido por Francis Ford Coppola e trouxe o rei do pop como protagonista, ao lado de diversas criaturinhas alienígenas dentro de uma nave. Apesar de algumas cenas espaciais que lembravam 'Star Wars', Michael superava seu inimigo dançando ao som de 'Another Part of Me' e 'We Are Here to Change the World'. A produção foi originalmente filmada em 3D.



Foto: Danny Moloshok / Reuters