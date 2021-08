Relembre a trajetória de Marcos Mion na televisão

Marcos Mion começou sua carreira como ator Foto: Caio Gallucci

Marcos Mion irá comandar as tardes de sábado na Globo a partir do dia 4 de setembro. O apresentador compartilhou nas redes sociais diversos momentos de entusiasmo no novo trabalho, em reunião com Boninho e até em entrevista com Fátima Bernardes.

Ele irá substituir Luciano Huck que ficará responsável pela programação de domingo na emissora, uma vez que Faustão não apresenta mais o Domingão. Porém, o que muitas pessoas não lembram é que Mion estreou sua carreira na TV na própria Globo.

À época, ainda trabalhava como ator e fez parte do elenco do seriado Sandy e Junior (clique aqui para relembrar a história do programa e ver como estão os atores duas décadas depois).

Marcos Mion como Max na 1ª temporada de 'Sandy e Junior', exibida pela Globo em 1999 Foto: Reprodução de 'Sandy e Junior' (1999) / Globo

“Já que sou ator, não pensei duas vezes para aceitar a proposta de atuar no Sandy e Junior. Lá, aprendi a ter intimidade com a câmera, experiência que vai ser muito útil", contou ao Estadão, logo após sair do programa, em 1999.

Relembre a carreira de Marcos Mion como apresentador:

Marcos Mion foi contratado para ser VJ da MTV em 1º de dezembro de 1999, o que fez com que ficasse de fora dos últimos episódios da 1ª temporada de Sandy e Junior.

Marcos Mion em dezembro de 1999, dias após sair da Globo e fechar contrato com a MTV Brasil. Foto: Paulo de Tarso / MTV / Divulgação

Cerca de dois anos depois, ao fim de dezembro de 2001, ele saiu da MTV, onde estava em alta após ter apresentado programas como o Supernova e o Piores Clipes do Mundo e foi para a Band fazer o Descontrole .

e o e foi para a fazer o . Sem a mesma repercussão, voltou à MTV após muitas negociações no segundo semestre de 2004. Em sua segunda passagem pelo canal jovem, Mion chamou atenção com atrações como Covernation e Descarga MTV.

Marcos Mion ao lado de seu fiel escudeiro Mionzinho, em 2005, na MTV Foto: MTV / Divulgação

Em 2009, foi contratado pela Record TV, onde fez sua estreia com o Legendários no ano seguinte. Ele também apresentou o Ídolos, após a saída de Rodrigo Faro, e fez sucesso como apresentador do reality show A Fazenda, do qual tomou a frente entre 2018 e 2020, após Roberto Justus.

O apresentador Marcos Mion e a funkeira Jojo Todinho, vencedora da décima segunda edição de 'A Fazenda' Foto: Antonio Chahestian

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais