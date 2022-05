Relembre a trajetória de André Marques na Globo

André Marques já apresentou o 'The Voice Kids' Foto: Fabio Rocha/Globo

André Marques anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, que está deixando a Rede Globo. Em suas redes sociais, o apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo e publicou um texto agradecendo à emissora.

O apresentador deixou claro que não descarta a possibilidade de retornar à casa para realizar projetos esporádicos, o que ele chamou de "relação aberta", seguindo nessa analogia de casamento.

Antes do encerramento do contrato, ele disse que irá tirar férias. "A partir de agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe."

Em clima de despedida, relembre a trajetória do artista na Globo:

Mocotó, em 'Malhação'

André Marques começou sua carreira na emissora como ator, no papel de Mocotó, na Malhação. Ele fez parte do elenco da série adolescente entre 1995 e 1998.

No post de seu anúncio da Globo, André relembrou de seu personagem. “Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje", escreveu.

'Vídeo Show'

Após o sucesso atuando, o artista ficou à frente do Vídeo Show por 14 anos. Em 2002, André passou a ser apresentador do programa de variedades da Rede Globo, em substituição a Márcio Garcia, que anteriormente havia substituído Miguel Falabella.

Em 2009, se juntaram a ele Geovanna Tominaga, Luigi Baricelli e Fiorella Mattheis, e o programa passou a ser ao vivo. Ele também apresentou um especial do programa Vídeo Game Verão.

'Superstar'

Em 2014, ele assumiu o comando do programa musical SuperStar, ao lado de Fernanda Lima e Fernanda Paes Leme.

Este foi um programa de televisão brasileiro no formato de show de talentos produzido e transmitido pela TV Globo, baseado no programa israelense Rising Star, este criado pela Keshet Media Group e exibido pelo Channel 2.

'Mais você'

Muitas pessoas podem não lembrar, mas André Marques já esteve à frente do Mais Você. Nas férias de Ana Maria Braga, ele apresentou o matinal entre os anos de 2014 e 2017.

'É de Casa'

Desde 2015, André está no É de Casa e irá deixar o programa no dia 2 de julho deste ano. A atraçãoo mescla informações jornalísticas com dicas de estilo de vida, culinária, artesanato e jardinagem. Atualmente é apresentado por Ana Furtado, André e Patrícia Poeta, além de Manoel Soares e Talitha Morete.

'The Voice Kids'

Em 2017, Marques passou a substituir Tiago Leifert no comando do The Voice Kids e sua presença se estendeu até o ano de 2020. Em 2021, o programa musical de calouros infantil passou a ser apresentado por Márcio Garcia.

'No Limite'

No ano passado, André apresentou No Limite. O reality de sobrevivência voltou ao ar após um hiato de onze anos. A expectativa era alta e contava com participantes com forte apelo — ex-participantes do Big Brother Brasil.

O programa não vingou, registrando recordes negativos de audiência. A performance do apresentador foi considerada por telespectadores como pouco empolgante e, neste ano, a competição está sendo comandada por Fernando Fernandes.

'The Voice+'

Em outubro de 2020, ele foi confirmado como apresentador do The Voice +. O programa estreou em janeiro de 2021 e, em 2022, André seguiu à frente do programa de calouros para idosos acima de 60 anos.