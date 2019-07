'Relações tóxicas são viciantes e dolorosas', diz Mayra Cardi

Mayra Cardi Foto: Instagram / @mayracardi

Mayra Cardi publicou em seu perfil no Instagram na quinta-feira, 18, uma reflexão sobre relacionamentos amorosos. A digital influencer é casada com o ator Arthur Aguiar desde dezembro de 2017.

"Uma vez, quando meu pai era vivo, ele me disse que amar, por vezes, era abdicar de estar com a pessoa e deixá-la ir. Confesso que não tinha entendido até amadurecer e aprender o que é amar de verdade", escreveu.

Ela refletiu também sobre pessoas que se mantêm juntas porque um não sabe como seria viver sem o outro. "Isso não significa que é bom, assim como a bebida para o alcoólatra, a cocaína para o viciado em drogas e o chocolate para quem não o quer, mas não sabe dizer não", comparou.

"Relações tóxicas são extremamente viciantes e dolorosas. A parte mais pura, intensa e bonita do amor é você saber ser feliz", completou.

A ex-BBB confessou que "não é fácil partir amando muito", mas é preciso "muito amor próprio e empatia" para tomar essa atitude.

Mayra Cardi não deixou claro se o texto se refere ao seu relacionamento com Arthur Aguiar, mas ela postou uma selfie com o marido horas antes, dizendo que está com saudades dele.

Leia o texto na íntegra: