Reino Unido emite moeda comemorativa para banda Queen

Brian May, Roger Taylor, Freddie Mercury e John Deacon da banda Queen Foto: Cortesia de Queen Productions LTD/ via REUTERS

A Casa Real da Moeda britânica emitiu sua primeira moeda comemorativa a um grupo de rock do Reino Unido, em homenagem ao falecido Freddie Mercury e aos outros três integrantes da banda Queen.

"Este é um momento que 'quem poderia imaginar' que aconteceria. Aqui temos uma moeda do reino, uma moeda de cinco libras, feita pela Casa Real da Moeda, da maneira habitual", disse o guitarrista do Queen, Brian May, em videoclipe, segurando uma moeda.

"De um lado, temos a Rainha (Elizabeth); do outro lado, temos Queen. Isso nunca aconteceu antes", afirmou ele. A palavra queen em inglês significa rainha. Todas as moedas e notas britânicas possuem a cabeça da monarca.

Guitarrista Brian May da banda Queen com uma moeda cinco libras Foto: Cortesia Queen Productions LTD/ via Reuters

A moeda, lançada nesta segunda-feira, 21, apresenta o logotipo e os instrumentos da banda tocados pelos membros do Queen. O designer da moeda, Chris Facey, também prestou homenagem a Bohemian Rhapsody, o hit mais célebre da banda, com as teclas do piano para as notas de abertura da música na moeda, informou a Casa Real da Moeda em comunicado à imprensa.

A moeda comemorativa está disponível em ouro e prata, com preços variando de 13 libras a 2.100 libras (R$ 71 a R$ 11.520). A moeda Queen é o primeiro lançamento da série "Music Legends" da Casa Real da Moeda.