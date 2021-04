Regina Casé imita cena de ‘Amor de Mãe’ com os filhos: ‘Vem, tua mãe está aqui’

Regina Casé, em vídeo no Instagram, com a família Foto: Instagram/ @reginacase

Regina Casé se emocionou ao assistir a novela Amor de Mãe, na noite desta quarta-feira, 7. A atriz compartilhou um vídeo imitando a cena em que sua personagem, a dona Lurdes, aparece rodeada dos filhos.

Em vídeo no Instagram, ela reproduz uma fala clássica da protagonista: “Vem, tua mãe está aqui”. Logo em seguida, ela é abraçada por seus filhos Benedita Zerbini e Roque Ciavatta, além do marido, Estevão Ciavatta, do neto, Braz, e do genro, João Pedro Januário.

Na legenda da publicação, ela escreveu: “E aqui em casa foi assim! E aí como foi? Muita emoção?”. Nos comentários, Benedita deixou uma mensagem emocionada, após assistir as cenas da novela.

"Vem! Sua mãe está aqui! O que todo mundo queria fazer neste momento: ataque de amor na Dona Lurdes! Nem sei o que dizer. Só orgulho e muito amor. Mãe, você é uma força da natureza. Te amo”, escreveu a filha de Casé.

No episódio de ontem da novela das nove da Globo, dona Lurdes finalmente revela a Danilo, interpretado por Chay Suede, que ele é, na verdade, Domênico, seu filho desaparecido. Logo após o momento tão esperado entre os dois, ela reuniu toda família para revelar a descoberta. Na cena, a personagem também aparece emocionada, na sala de casa, abraçada com todos os filhos.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais