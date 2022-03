Regina Casé explica tradição familiar de 'batismo' no mar

'Vamos experimentar essa semana fazer alguma coisa pela primeira vez, como se a gente fosse um bebezinho?', convidou Regina Casé na publicação. Foto: Instagram/@reginacase

A atriz e apresentadora Regina Casé publicou uma série de fotos com a sobrinha-neta, Sofia, e falou sobre o costume familiar de "batizar" os bebês no mar. Sofia é fruto do relacionamento de seu sobrinho e afilhado, Estevão Casé, com a diretora de cinema, Clara Cavour.

Na publicação, a atriz explicou que tradicionalmente é ela quem apresenta o mar a cada bebê que nasce na família: "Esse 'batismo' que já celebrei com tantas e tantas crianças é uma das minhas maiores alegrias! Mergulhar no lugar que eu mais amo e ver alguém fazendo uma coisa tão boa pela primeira vez é uma benção! Sofia saiu da água se lambendo, adorou descobrir o sal! Que ela possa ser também 'o Sal da Terra e Luz do Mundo!'".

"Foi uma explosão de alegria para mim ver esse momento, mesmo tendo sido por aqui. Que sorte da Sofia experimentar essa delícia com você, Rê. Que a gente possa juntas mergulhar em projetos, sonhos e experiências novas com alegria. Que tragam para nós e para todos felicidade", comentou Virgínia Casé, irmã de Regina e avó de Sofia.