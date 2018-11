Regina Casé comemora aniversário de 'renascimento' do marido

A apresentadora Regina Casé e o produtor de cinema Estevão Ciavatta Foto: Silvana Garzaro/ Estadão

Regina Casé fez um post no Instagram, neste sábado, 10, cheio de emoções ao falar sobre o acidente pelo qual seu marido Estevão Ciavatta passou em 10 de novembro de 2008.

A apresentadora relatou que o produtor de cinema, com quem é casada desde 1999, sofreu uma queda de cavalo e que o diagnóstico no momento foi de que ele ficaria tetraplégico. No entanto, a recuperação foi bastante positiva.

"A noite mais longa da vida, eu achando que nunca mais ia dormir, que nunca mais íamos sonhar. Quando meu amor abriu os olhos me disse: 'acho que vou ser cantor, já que não mexe nada do pescoço pra baixo. Eu até que canto direitinho'. Hoje não só ele canta, como cada dia consegue fazer uma coisa mais linda ,até bater uma bolinha com Roque nosso filho que veio pra ser o melhor fisioterapeuta do mundo", escreveu Regina.

Ao final da publicação, ela comemorou a recuperação. "Minha admiração por você só cresce a cada dia, vendo que dez anos depois você consegue fazer 'quase' tudo! Parabéns, amor, pelo seu renascimento! Hoje é dia de festa pra gente!"

Veja a publicação da apresentadora na íntegra: