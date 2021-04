Regiane Alves comemora os 7 anos do seu filho João Gabriel

A festa temática de João Gabriel, filho da atriz Regiane Alves, foi do time de futebol espanhol Real Madrid Foto: Reprodução Twitter / Regiane Alves

No dia em que João Gabriel completa 7 anos, Regiane Alves fez uma postagem nas suas redes sociais para homenagear o seu primogênito. O aniversariante desta segunda-feira, 26, é filho da atriz com o diretor João Gomez, filho da Regina Duarte. O casal ficou junto de 2010 a 2017 e também tem o caçula Antônio, de 5 anos.

Na foto da comemoração, Regiane e João Gabriel aparecem abraçados atrás da mesa temática do time de futebol Real Madrid. “Hoje é o aniversário do meu amor João Gabriel. Já tem 7 anos que ele chegou e mudou a minha forma de enxergar o mundo. Te amo filho”, escreveu ela no Twitter.

Hoje é o aniversário do meu amor João Gabriel. Já tem 7 anos que ele chegou e mudou a minha forma de enxergar o mundo. Te amo filho pic.twitter.com/7AAk4vhqd4 — Regiane Alves (@RegianeAlves) April 26, 2021

Em outra publicação no Instagram, as fotos são de um ensaio do filho acompanhadas de uma declaração de amor. "Hoje é, além do seu dia, meu filho, o dia que eu me tornei uma mulher completa e isso já tem 7 anos. Tudo fez mais sentido, tudo ficou mais colorido, divertido, e o amor incondicional foi você quem me apresentou”, começou ela.

“Obrigada por me escolher para ser sua mãe e passar essa jornada ao seu lado. Que sorte a minha ser sua mãe. Desejo todo o amor, saúde e sabedoria do universo para você", declarou.

"Agora você entra numa nova fase, que seja leve, com saúde e diversão. E não se esqueça eu sempre estarei com você", concluiu a atriz.