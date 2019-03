Reforma da nova casa de Meghan Markle e Harry ultrapassa R$ 15 mi

Príncipe Harry e Meghan Markle. Foto: Ian Vogler / AFP

Meghan Markle e príncipe Harry estão à todo o vapor na reforma do novo lar, a Frogmore House. O objetivo do casal é terminar tudo antes de o ‘bebê real’ nascer, que deve acontecer em abril.

Segundo informações do jornal espanhol 20 Minutos, Meghan e Harry já teriam gasto R$ 15 milhões com as adaptações na residência.

Um dos itens mais curiosos da lista é o investimento feito em janelas anti ruído: R$ 263 mil. A região tem um movimento intenso de aviões por causa do Aeroporto de Heathrow, que contabiliza 14 vôos a cada meia hora.

Frogmore House é mais espaçosa que o Palácio de Kensington. Tem cinco aposentos, um estúdio e ioga e uma área para hóspedes. Um dos objetivos da duquesa é deixar o ambiente mais sustentável, sem abrir mão dos adereços da realeza britânica.

Recentemente, a Rainha Elizabeth demonstrou que não gostaria que o casal vivesse muito longe do príncipe William e de Kate Middleton.