Reese Whiterspoon grava vídeo 'polindo' seu nome na Calçada da Fama

Whiterspoon ficou conhecida no Brasil após participar do filme Legalmente Loira, em 2001. Foto: instagram/@reesewitherspoon

A atriz americana Reese Whiterspoon chamou a atenção dos seus seguidores no Instagram após publicar vídeos em seu Stories em que aparecia limpando o seu nome na Calçada da Fama de Hollywood no último fim de semana.

"Agora você está bonita", diz a atriz de 41 anos no vídeo em que está limpando sua estrela. "E não deixe as pessoas caminharem por cima de você", orientou, em tom de brincadeira.

Whiterspoon recebeu o Oscar de melhor atriz pela atuação no filme Johnny e June (2005), baseado na vida do cantor Johnny Cash. O longa também lhe rendeu um Globo de Ouro. Ela também atuou em Legalmente Loira (2001), Wild (2015) e está, desde 2016, na série Big Little Lies, da HBO.