Reese Whiterspoon está em conversas para continuação de 'Legalmente Loira'

'Legalmente Loira' pode ganhar nova sequência. Foto: Reprodução de cena/MGM Studios

Em 2001, Elle Woods chegava a Universidade de Direito de Harvard a fim de reconquistar seu namorado da época da escola, Warner Huntington, com suas peculiares vestes cor de rosa no filme Legalmente Loira. O longa, protagonizado por Reese Whiterspoon no papel de Elle, fez muito sucesso na época e teve uma sequência em 2003. Desde então, porém, nada foi falado sobre um terceiro filme – até agora.

De acordo com o The Hollywood Reporter, Reese está em conversas com produtores para uma continuação de Legalmente Loira, filme da MGM que poderia também ter a produção conjunta de Hello Sunshine, produtora da atriz. Kristen Smith e Karen McCullah, que escreveram o primeiro filme, também estudam retornar para o terceiro filme, junto com o produtor Marc Platt.

Ainda não se sabe quais membros do elenco original, além de Reese, poderão participar de um possível Legalmente Loira 3. Atualmente, a atriz está filmando a segunda temporada de Big Little Lies, série da HBO da qual também é uma das produtoras-executivas.