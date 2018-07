Redes sociais ironizam declarações de Temer sobre o Dia da Mulher

O presidente Michel Temer Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Nesta quarta-feira, 8, o presidente Michel Temer fez declarações polêmicas tentando prestar uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Entre as declarações, afirmou ter a "absoluta convicção do quanto a mulher faz pela casa, pelo lar e pelos filhos", que "se a sociedade vai bem, os filhos crescem, é porque tiveram uma adequada formação em suas casas, e seguramente isto quem faz não é o homem, mas a mulher", e também que ninguém é melhor que uma mulher para indicar os "desajustes de preços no supremercado".

As declarações não pegaram bem entre boa parte do público, e o presidente virou alvo de piadas e ironias na Internet. Confira algumas postagens:

Se o Temer falou essa quantidade de asneira só "tendo convicção" do papel da mulher, imaginem se ele tivesse provas. — Lucas de Vitta (@lucasdevitta) 8 de março de 2017

temer recua e diz que mulher não entende nada de economia menos ainda de supermercado e que não faz nada em casa: "meio folgadas", disse o p — aline (@tdbem) 8 de março de 2017

eu tentando entender o discurso do temer sobre o dia da mulher pic.twitter.com/sulAcfU87h — no one saves u (@masoqme) 8 de março de 2017

Secretária de Mulheres minimiza gafe de Temer: "é sempre uma transição difícil vir direto do século XIX para ser presidente no século XXI". — Felipe (@vicaricarli) 8 de março de 2017

Se estivéssemos no século XVIII Michel Temer poderia ser considerado um homem até atualizado. — Tiago Filgueiras (@VirgulinoCapita) 8 de março de 2017

O discurso do Temer sobre o dia internacional da mulher me fez me sentir numa taverna do século xvi — Douglas (@heydougras) 8 de março de 2017

Que imbecil esse Michel Temer. Quem faz supermercado é mulher? Na minha casa eu que faço Há muitos anos — Marcelo Rubens Paiva (@marcelorubens) 8 de março de 2017

Nenhuma declaração sobre o dia da mulher foi pior que a do Temer. NENHUMA. — Camila Cezar (@camiladcezar) 8 de março de 2017

Temer, parabéns Você foi o maior OTÁRIO do dia da mulher Alguém traz um prêmio pro nosso presidente — João (@L4tSdt) 8 de março de 2017