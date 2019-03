Red Hot Chilli Peppers transmitirá show ao vivo nas pirâmides do Egito

Red Hot Chilli Peppers. Foto: Wilton Júnior / Estadão

O grupo Red Hot Chilli Peppers anunciou que transmitirá ao vivo pelo YouTube e suas redes sociais o show que realizará na região das pirâmides do Egito na próxima sexta-feira, 15.

A transmissão deve ocorrer a partir das 15h pelo horário de Brasília, e será realizada na região das conhecidas pirâmides localizadas na cidade de Gizé.

"Meu coração está cheio de alegria com a expectativa de me apresentar no Egito. Estou muito grato e agraciado pela experiência que virá", afirmou o baixista Flea ao site oficial da banda.

Para assistir ao show do Red Hot Chilli Peppers, basta acessar o link abaixo a partir das 15h de sexta-feira, 15 de março.