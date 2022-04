‘Rebelde’: Selene vem ao Brasil pela primeira vez

Em ‘Rebelde’, Selene interpreta Andi, par romântico de Emília, personagem de Giovanna Grigio. Foto: Instagram / @lizethselene

Se você já assistiu a versão de Rebelde da Netflix, vai ficar feliz com essa notícia: a atriz Lizeth Selene, que interpretou Andi — par romântico de Emília, personagem de Giovanna Grigio — está no Brasil. Ela surpreendeu os fãs ao publicar no Instagram um vídeo em São Paulo nesta segunda, 4.

É a primeira vez que Selene vem ao país. Ela foi recebida no aeroporto e agradeceu nas redes sociais por todo o carinho.

“Quem foram os seres humanos maravilhosos que me receberam no aeroporto? Estou louca para dizer que amo muito vocês”, publicou no Twitter.

quienes fueron los seres hermosos que me recibieron en el aeropuerto?? me urge decirles que los quiero mucho — SELENE (@lizethselene_) April 4, 2022

Após ser questionada sobre o que estaria fazendo no Brasil, a atriz explicou que veio descansar por uns dias e não estaria fazendo nada relacionado ao trabalho. “Não disse nada sobre vir ao Brasil, porque queria fazer surpresa! Não vim fazer shows, nem qualquer outra coisa relacionada a minha música, estou trabalhando e irei tirar alguns dias de descanso”, publicou.

A atriz chegou ao País nesta segunda, 4, e usou as redes para se comunicar com os fãs brasileiros. Foto: Instagram / @lizethselene

no le dije a nadie que venía a brasil porque quería hacerlo sorpresa! no vine a hacer show, ni alguna otra cosa relacionada con mi musica. estoy trabajando y tomaré unos días de descanso. — SELENE (@lizethselene_) April 4, 2022

Rebelde já tem uma segunda temporada confirmada pela Netflix, ainda para 2022. E o Elite Way School promete voltar com muita música, amor, amizade e traições somadas aos conflitos da adolescência dos personagens. Os fãs ainda esperam que Andi finalmente tenha a sua música solo, além do crescimento do namoro da personagem.