Rebel Wilson assume namoro com empresária: 'Precisava de uma princesa da Disney'

Rebel Wilson assume relacionamento com Ramona Agruma Foto: Instagram/ @rebelwilson

A atriz Rebel Wilson assumiu a bissexualidade e revelou que está namorando a empresária Ramona Agruma. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 8, no podcast U Up.

Wilson afirmou que conhecer alguém por meio de um amigo às vezes pode ser melhor do que passar por um aplicativo porque há um processo de verificação. Ela admitiu que saiu e entrou várias vezes de aplicativos.

No Instagram, a artista compartilhou uma foto com a namorada nesta quinta-feira, 9. Na legenda, ela brincou: "Pensei que estava procurando um príncipe da Disney… mas talvez o que eu realmente precisasse durante todo este tempo era de uma princesa da Disney".

Em fevereiro do ano passado, Wilson terminou o namoro com o bilionário Jacob Busch por mensagem de texto, segundo a Us Weekly.