Rebeca Abravanel e Alexandre Pato se casam em cerimônia íntima na residência de Silvio Santos

O jogador Alexandre Pato e Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, que se casaram em São Paulo. Foto: Intagram@rebecaabravanel

Uma cerimônia íntima, sem a presença de jornalistas. Discrição era a palavra de ordem, inclusive para integrantes da família de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato, que se casaram neste domingo, 30, na mansão de Silvio Santos, no Morumbi.

De acordo com informações do site UOL, a celebração secreta foi celebrada pelo pastor evangélico e cantor André Valadão, que mora nos Estados Unidos.

Nenhuma das irmãs de Rebeca publicou imagens do casamento. Silvia Abravanel apenas postou uma foto com a filha no Instagram, ambas em traje de gala, mas sem mencionar o motivo da produção. Recentemente, Pato e Rebeca oficializaram a união em um cartório no Jardim Paulista, em São Paulo.

Apesar de o casal ser discreto, o relacionamento amoroso chegou a ser pauta do Fofocalizando em dezembro do ano passado. Com autorização da emissora, o programa falou sobre o flagrante de um passeio feito por Rebeca e Pato no Parque do Povo, em São Paulo, após uma sessão de cinema.

Rebeca Abravanel está no Instagram, mas publica poucas fotos. Alguns momentos são nos estúdios do SBT e apenas uma foto com o agora marido. "Sempre com você", diz a legenda da imagem.

Também discreto com a vida pessoal, Alexandre Pato mostra mais fotos da carreira. Porém, em abril, registrou publicamente o momento em que fez uma surpresa para Rebeca durante um programa no SBT, com direito a abraço e flores.

Na legenda da foto, o jogador publicou um versículo bíblico, Filipenses 2:2: "Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento".

No réveillon de 2018, a filha de Silvio Santos fez questão de mostrar fotos do casal em Trancoso, na Bahia, nos stories do Instagram.