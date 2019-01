Rebeca Abravanel e Alexandre Pato aparecem de mãos dadas no réveillon

Rebeca Abravanel, filha de Silvio Santos, dono do SBT, e o jogador Alexandre Pato. Foto: Instagram/ @rebecaabravanel/@pato

Não dá para dizer, oficialmente, que Rebeca Abravanel e Alexandre Pato assumiram o namoro.

Mas, além de serem flagrados em imagens viajando, ambos seguem fazendo publicações ‘misteriosas’ e românticas nas redes sociais.

No perfil dela no Instagram, Rebeca Abravanel publicou um vídeo em que aparece de mãos dadas com Pato durante as festas de réveillon.

A filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel, e o jogador Alexandre Pato. Foto: Instagram/@rebecaabravanel

No espaço dedicado aos vídeos no Instagram, Alexandre Pato publicou algumas imagens em que se aproxima da praia de mãos dadas com alguém. E esse alguém aparece no vídeo seguinte.

O jogador Alexandre Pato. Foto: Instagram/@pato

Em novembro, Patrícia Abravanel, também filha de Silvio Santos, tentou dar uma de ‘cupida’ no Teleton 2018 e aproximar Rebeca de Henri Castelli. O ator, em tom de brincadeira, chegou a fazer um convite direto para saírem juntos. Porém, ao que tudo indica, uma das herdeiras de Silvio Santos parece ter preferido a companhia do jogador.