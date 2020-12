Realeza britânica escolhe fotos de família feliz para seus cartões de Natal

Príncipe William tira foto com família para cartão de natal Foto: Reuters

A realeza britânica revelou seus cartões de Natal de 2020 nesta quarta-feira, 16, escolhendo fotos tradicionais de família feliz para transmitir a mensagem de otimismo e união nesta data festiva.

O príncipe herdeiro do trono Charles, de 72 anos, selecionou uma fotografia dele e da esposa Camilla sentados em um banco no jardim de sua casa em Birkhall, na Escócia, para o cartão de felicitações.

Já o seu filho, o príncipe William, de 38 anos, segundo na linha para o trono da realeza, também escolheu uma foto descontraída dele junto de sua família para ilustrar a união no cartão.

Ele foi fotografado com a esposa, Kate, e os três filhos - George, 7, Charlotte, 5 e Louis, 2 - sentados com grandes sorrisos em um fardo de feno em frente a uma pilha de lenha cortada em sua residência de Anmer Hall, no leste da Inglaterra.

As fotos são também uma celebração depois de um ano difícil para a família real. Isso porque o príncipe William teve covid-19 em abril, no mesmo período em que o pai, príncipe Charles, se recuperava da doença. A mídia britânica divulgou a informação no início de novembro, ao citar fontes do Palácio de Kensington, residência oficial do Duque de Cambridge.