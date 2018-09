Reação de Zeca Pagodinho ao encontrar Doria no carnaval vira meme

Zeca Pagodinho, Amaral, Giselle Bettio e João Doria. Foto: Renata Monteiro / Camarote Bar Brahma / Divulgação

O encontro entre Zeca Pagodinho e o prefeito João Doria (PSDB-SP) na madrugada de sábado para domingo deste carnaval está dando o que falar e rendendo inúmeros memes nas redes sociais.

Isso por conta da reação de Zeca Pagodinho, que não pareceu muito animado com a presença do político no Camarote Bar Brahma, onde havia se apresentado durante os desfiles das escolas de samba de São Paulo.

De acordo com release divulgado pela própria divulgação do evento, o camarote "contou com a aparição surpresa do prefeito João Doria, que deu uma escapada do Camarote da Prefeitura".

"Todo mundo queria tirar foto com o prefeito [...]. Só quem parece não ter se animado muito foi Zeca Pagodinho, que queria acompanhar as escolas de samba no detalhe", prosseguiu o texto.

A assessoria de Zeca Pagodinho informou ao E+ que "não há nenhum posicionamento do artista com relação a este fato. Apenas temos como conduta não associar a imagem de políticos ao artista."

A assessoria de imprensa da Prefeitura alegou que "não houve nada demais. [Doria] só o cumprimentou como cumprimenta todas as pessoas".

Zeca ao lado do ex-jogador Amaral, na mesma noite, um tanto mais bem-humorado Foto: Leo Cavallini / Camarote Bar Brahma / Divulgação

A internet, é claro, não perdoou e brincou com a situação. Diversos memes e piadas foram publicados pelos internautas nas redes sociais.

Confira alguns abaixo!

Zeca Pagodinho com Doria tá tão espontâneo quanto Godinez com Seu Madruga pic.twitter.com/pbT8SmEVOR — Paulo Pacheco (@ppacheco1) 11 de fevereiro de 2018

Todos nós somos o Dória de algum Zeca Pagodinho — Cebruthius (@Tamarutaco) 11 de fevereiro de 2018

João Doria e Zeca Pagodinho pic.twitter.com/a0xVbc3Qka — fabio c silva (@fabiocoutsilva) 11 de fevereiro de 2018

Zeca Pagodinho se irrita, pois estava só dando uma olhadinha pic.twitter.com/q808Ysklw7 — Diego Gauron (@Hey_Dyego) 11 de fevereiro de 2018

Alegria contagiante do Zeca Pagodinho pic.twitter.com/tzrn2E5dz7 — Dedé Guevara (@DedeHolanda40) 11 de fevereiro de 2018

“Mais sem saco do que o Zeca Pagodinho tirando foto com o Dória”. — Rodrigo Rodrigues (@RR_TV) 11 de fevereiro de 2018