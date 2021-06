RBD voltará ao Brasil em 2022, diz responsável por turnês da banda no País

Integrantes do grupo RBD Foto: RBD / Divulgação

Os fãs de RBD podem se preparar para a chegada da banda em solo brasileiro a partir do primeiro semestre de 2022. A informação foi dada por um dos produtores responsáveis por outras turnês do grupo no País, William Crunfli.

"É certo que o RBD virá o ano que vem, mas não está definido o promotor. Mas vem! Para o público o que interessa é isso", afirmou durante entrevista a José Norberto Flesch.

De acordo com o produtor, os músicos do RBD estarão no Brasil a partir do primeiro semestre do ano que vem.

William Crunfli esteve com o grupo por 14 Estados do País na última turnê. Porém, desta vez, ele disse que irá se concentrar em São Paulo.

Em novembro de 2020, a banda lançou a música Siempre He Estado Aquí, com Anahí, Christopher von Uckermann, Christian Chávez, Maite Perroni. Alfonso Herrera e Dulce María não participaram.

Assista ao vídeo: