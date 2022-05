Ray J se pronuncia sobre vazamento de vídeo íntimo com Kim Kardashian pela primeira vez

Ray J e Kim Kardashian namoraram por cinco anos e um vídeo íntimo entre os dois vazou em 2007. Foto: Twitter/@RayJ / Instagram/@KimKardashian

Pela primeira vez, o cantor Ray J se pronunciou sobre o vazamento de um vídeo íntimo com a socialite Kim Kardashian, em 2007. Kim e Ray J namoraram entre 2002 e 2007 e, segundo o cantor de R&B, o vídeo teria sido divulgado pela própria Kim, como uma estratégia de marketing.

Ray J disse em entrevista ao portal britânico Dailymail que nunca possuiu nenhuma cópia dos vídeos que ele e Kim gravaram juntos. Segundo o cantor, a socialite era detentora das fitas e as guardava numa caixa de sapatos, embaixo da cama.

Ele ainda contou à revista que está incomodado com as vezes que Kim o citou no reality show As Kardashians e não vai aceitar que ela use seu nome como bem entender. “Eu me sentei nas sombras por mais de 14 anos permitindo que as Kardashians usassem meu nome, abusassem do meu nome, ganhassem bilhões de dólares ao longo de uma década e meia falando sobre um assunto sobre o qual nunca falei”, reclamou Ray J.

“Nunca vazei nada. Eu nunca vazei uma fita de sexo na minha vida. Nunca foi um vazamento. Sempre foi um acordo e uma parceria entre Kris Jenner e Kim e eu e sempre fomos parceiros desde o início disso.”

Ele ainda contou que os três assinaram um contrato para a gravação de três vídeos. Um feito num Hotel chamado Esperanza, no México, outro em Santa Bárbara e uma terceira gravação, que é o vídeo que foi vazado, na cidade do Cabo.

O artista ainda conta que se arrepende de ter feito parte do acordo e que a acusação de vazamento não é verdadeira. Ao longo desses 14 anos, Ray J afirma ter sido tratado como um vilão, tendo sua vida, carreira, relacionamentos e até seu psicológico abalado, por algo que diz não ter feito.