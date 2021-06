Raul Gil prepara retorno de gravações no SBT após ser imunizado contra covid-19

Nascido em 27 de janeiro de 1938, o apresentador chegou aos 80 anos em 2018 e segue apresentando semanalmente o 'Programa Raul Gil' no SBT. Foto: Reprodução de 'Programa Raul Gil' (2018) / SBT | YouTube / @Raul Gil

Aos 83 anos e imunizado contra a covid-19, Raul Gil planeja voltar a gravar a atração dele no SBT a partir de julho.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Programa Raul Gil está sendo reprisado. A emissora havia suspendido as gravações de todas as atrações da casa.

Mesmo assim, o apresentador há mais de um ano tem usado as redes sociais para se aproximar do público. No canal dele no YouTube, intitulado Vovô Raul Gil, ele realiza diversas lives, inclusive com o público infantil.

Para o Dia dos Namorados, nesta terça, 1, Raul Gil prepara uma grande transmissão ao vivo para estimular os casais a permanecerem em casa, em isolamento social, durante a pandemia de covid-19.

"Dia dos Namorados, com um repertório incrivelmente romântico, prepare-se para afastar o sofá e dançar agarradinho com seu amor", escreveu Raul Gil no Instagram.

A apresentação será a partir das 18h, no canal dele no YouTube.