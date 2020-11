Raul Gil é internado por diverticulite em hospital Albert Einstein, em São Paulo

Raul Gil Foto: Reprodução de 'Domingo Espetacular' (2020) / Record TV

O apresentador Raul Gil, de 82 anos, foi internado no hospital Albert Einstein para tratar de uma diverticulite no último sábado.

Ele teve um quadro de inflamação na parede intestinal e deve ter alta ainda nesta quarta-feira, 18, de acordo com informações do filho dele Raul Gil Jr, em entrevista ao site Na Telinha.

Em abril deste ano, o apresentador foi internado após sofrer um acidente doméstico. No feriado de Páscoa, ele se desequilibrou e caiu de uma escada. “Ele está num quarto separado, isolado das pessoas com covid-19”, declarou o filho dele na época. Raul teve de realizar uma cirurgia no pulmão.

O apresentador irá comandar uma live sertaneja no canal do 'Vovô Raul', no YouTube, no dia 22.